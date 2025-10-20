Mercato PSG : Qui est Said El Mala, la nouvelle trouvaille de Campos

Le mercato du PSG s’annonce déjà mouvementé pour l’hiver. Le club parisien, engagé dans des prospections de nouvelles pépites, vient de dénicher Said El Mala, un jeune ailier allemand de 19 ans, évoluant présentement à Cologne.

Mercato PSG : Said El Mala, une rapide montée en puissance

Luis Campos bénéficie d’une réputation incontestable, celle de chasseur de jeunes talents. Du FC Porto à l’AS Monaco et au LOSC, le Portugais, conseiller sportif du PSG, a laissé des traces. Son approche : recruter des joueurs d’avenir à prix bas. Avec Said El Mala, qu’il vient d’accrocher sur son tableau chasse, il confirme sa volonté d’enrichir davantage l’effectif parisien en cas de succès.

En effet, recruté par Viktoria Cologne la saison dernière (2024), Said El Mala n’a pas mis trop de temps avant de rejoindre la principale équipe de la ville, le FC Cologne. Les 42 matchs de l’ambidextre avec Viktoria lui ont permis de s’aguerrir rapidement en Liga 3. Cette saison, il a joué 8 matchs avec le FC Cologne en Bundesliga et marqué 3 buts. Assez pour convaincre Campos de l’immensité de son talent. Il a le coup de rein et aussi un coup dévastateur qui en font un véritable régal à voir.

Le dirigeant portugais du PSG veut faire venir la jeune pépite allemande en Ligue 1 dans les mois à venir. Le jeune ailier domine ses adversaires un peu plus chaque semaine, et son but lors du match nul 1-1 de Cologne contre Augsbourg n’a pas manqué d’interpeller. Déjà repéré par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, selon Bild, Said El Mala est clairement déjà promis à un bel avenir.

Mercato PSG : Campos veut le dribbleur et le frappeur

Sur la liste des clubs intéressés par le jeune Saïd aurait aussi débarqué le Paris Saint-Germain. Réputé pour sa capacité à éteindre la concurrence sur les joueurs qu’il cible, le PSG pourrait sortir le grand jeu pour le mercato de janvier. On parle déjà de près de 18 millions d’euros de valeur marchande, ce qui suppose qu’il pourrait être vendu bien plus au regard de la rapidité avec laquelle il progresse depuis 2024.

Au PSG, la nouvelle approche dans le recrutement penche, comme toujours avec Campos, vers les transferts de jeunes joueurs prometteurs. Terminé le moment où le club de la capitale sortait de gros chèques sur les marcatos passés pour engager des joueurs qui avaient déjà fait leurs preuves et qui, même pour certains, n’étaient déjà plus dans le coup.

Avec des joueurs comme Désiré Doué (20 ans), Said El Mala s’intégrerait assez rapidement dans un groupe comme celui du PSG. En cas d’accord entre les clubs, il arriverait dans une équipe dominé par de jeunes talents.