INFO Mercato : Un milieu de terrain de l’OL file en National !

L’OL a annoncé le départ temporaire d’un milieu de terrain dans ses rangs. Le joueur rejoint le Championnat de National. Explications.

Mercato OL : Pierre-Antoine Diatta Dorival prêté au Stade Briochin

La période du mercato estival est finie depuis bien longtemps et celle hivernale arrivera dans deux mois, mais il se passe encore des mouvements à l’Olympique Lyonnais. Il y a un peu plus d’une semaine, Hans Hateboer a rejoint les rangs lyonnais pour renforcer le secteur défensif. Mais, c’est bien au sein de la réserve que les choses bougent depuis quelques jours.

Lisez aussi : Mercato OL : L’Olympique Lyonnais s’offre deux jeunes pépites

Pièce majeure de la réserve de l’OL depuis deux saisons, Pierre-Antoine Dorival va se faire les dents à un niveau supérieur. Le milieu lyonnais se voit prêté jusqu’à la fin de saison au Stade Briochin, qui évolue en National. Par l’entremise d’un communiqué officiel, le club olympien a ainsi acté le départ de son jeune milieu de terrain de 19 ans. Le jeune milieu de terrain, arrivé l’an dernier chez les Gones en provenance du Sénégal et du Dakar Sacré Coeur, est prêté pour la suite et fin de saison en National.

𝙐𝙣 𝙧𝙚𝙣𝙛𝙤𝙧𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡’𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙟𝙚𝙪. ✍️



Le Stade Briochin est heureux d’annoncer l’arrivée en prêt de Pierre-Antoine Diatta Dorival, en provenance de @OL



Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain prometteur vient renforcer le cœur du jeu briochin pour cette saison. 💪… pic.twitter.com/Tw3y1ouBD3 — Stade Briochin (@StadeBriochin) October 27, 2025

« Le Stade Briochin est heureux d’annoncer l’arrivée en prêt de Pierre-Antoine Diatta Dorival, en provenance de l’OL. Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain prometteur vient renforcer le cœur du jeu briochin pour cette saison. Bienvenue à toi, Pierre-Antoine », écrit le Stade Brianchon.

À voir

Gros coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico Real – Barça

Lisez aussi : Séisme à l’OL : Lyon annonce un coup dur pour Malick Fofana

Ledit prêt n’est pas assorti d’une option d’achat, preuve que l’Olympique Lyonnais compte au potentiel de Pierre-Antoine Diatta Dorival. Pour rappel, Pierre-Antoine Diatta Dorival, international sénégalais U20, est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028 avec l’écurie rhodanienne.