Séisme à l’OL : Lyon annonce un coup dur pour Malick Fofana

Au lendemain de la victoire de l’OL face au RC Strasbourg, le club a donné des informations concernant l’état de santé de Malick Fofana. Comme annoncé par la presse, l’Olympique Lyonnais va devoir faire sans son numéro 11 durant plusieurs semaines.

OL : Malick Fofana va être opéré et manquer plusieurs mois à Lyon

Sorti sur civière dimanche soir lors de la rencontre contre le Racing Club de Strasbourg en clôture de la neuvième journée de Ligue 1, Malick Fofana va faire défaut à l’Olympique Lyonnais pour quelques mois. Victime d’un vilain tacle par-derrière d’Ismaël Doukouré, exclu après ce geste, le milieu offensif lyonnais a été transporté à l’hôpital pour passer des examens suite à une torsion de la cheville.

Et ce lundi après-midi, l’OL a communiqué sur la blessure de l’international belge. Les examens passés ont révélé une grave entorse de la cheville droite, ainsi que des lésions. Malick Fofana sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

À voir

Mercato : Marquinhos prêt à faire ses adieux au Paris SG ?

Lisez aussi : OL : les nouvelles tombent pour Malick Fofana

« L’Olympique Lyonnais déplore la blessure sérieuse de Malick Fofana, sorti hier soir à la 67e minute du match face à Strasbourg. Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible », écrit le club olympien sur son site internet.

Lisez aussi : OL : Enorme inquiétude pour Malick Fofana, Lyon tremble !

À voir

OM : Crise dans le vestiaire, Rio Mavuba vide son sac !

Après le communiqué médical de leur direction, plusieurs joueurs de Paulo Fonseca ont tenu à exprimer leur soutien à leur coéquipier de 20 ans. « Courage mon frérot, on est avec toi », a notamment écrit le capitaine lyonnais, Corentin Tolisso. Un message reposté par Malick Fofana lui-même. « Force mon frère, tu vas revenir plus fort », affiche Khalis Merah, tandis que Tyler Morton écrit : « Je te souhaite une récupération rapide mon frère. On est tous avec toi. »