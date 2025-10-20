OL : La décision tombe pour Hans Hateboer !

La nouvelle recrue de l’OL, Hans Hateboer ne pourra pas disputer la Ligue Europa avec les Gones avant janvier 2026.

OL : Hateboer devra attendre janvier pour goûter à l’Europe

Arrivé à Lyon comme joker, Hans Hateboer va devoir patienter avant de disputer une compétition européenne avec l’OL. Le défenseur néerlandais ne pourra pas être aligné en Ligue Europa avant la fin de la phase de groupes. Rachid Ghezzal occupe déjà la seule place autorisée pour un joueur inscrit en remplacement temporaire.

Lire aussi : Mercato OL : Une signature surprenante prévue pour l’hiver !

Le tacticien de l’OL, Paulo Fonseca a martelé avant le choc face à Nice en Ligue 1 qu’il a besoin d’un roc en défense. Les Gones ont montré assez de failles ces dernières semaines face au Toulouse FC et aux Aiglons. Cinq buts encaissés en deux rencontres, l’équipe n’est plus solide comme au début de la saison. Hateboer, lui, pourrait apporter un peu de vivacité à la ligne défensive des Gones. Mais avec seulement 21 minutes jouées depuis avril, il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

À voir

Sporting-OM : De Zerbi en alerte, des changements annoncés

Lire aussi : Mercato OL : Hans Hateboer envoie déjà un message à Fonseca

En Europe, il devra patienter. Les règlements de l’UEFA ne lui permettent pas de disputer rapidement la Ligue Europa avec son nouveau club. Un seul changement est autorisé sur la liste des joueurs. Lyon a déjà activé cette option avant le déplacement à Utrecht, en inscrivant Rachid Ghezzal à la place d’Ernest Nuamah, blessé jusqu’en janvier. Hateboer ne pourra donc faire ses débuts européens que lors des barrages ou des huitièmes de finale à condition, bien sûr, que l’OL poursuive son parcours dans cette compétition.