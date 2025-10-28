OGC Nice : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise après Rennes

Trois jours après le déplacement heureux à Rennes à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, l’OGC Nice est frappé par une mauvaise nouvelle. L’entraîneur Franck Haise va devoir composer sans un cadre durant plusieurs semaines.

OGC Nice : Jonathan Clauss absent plusieurs semaines

À la veille de la réception de Lille dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, mercredi à 19 heures, l’OGC Nice a eu des nouvelles rassurantes de Mohamed-Ali Cho. Par contre, Jonathan Clauss pourrait en revanche être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Sorti à la pause contre le Stade Rennes (2-1) dimanche en Ligue 1, après avoir inscrit le but du break, le latéral droit de 33 ans ne disputera pas les prochains matchs des Aiglons.

L’international français souffre d’une hyperextension d’un genou et sera indisponible pendant plusieurs semaines, d’après les informations du journal L’Équipe. Une blessure que l’international français a déjà contractée à l’OM et qui est susceptible de l’écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise.