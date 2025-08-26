Mercato OGC Nice : Gros coup de théâtre pour Jonathan Clauss

Alors que Jonathan Clauss a affirmé la semaine dernière sa volonté de changer d’air lors de ce mercato estival. Mais contre toute attente, le latéral droit de 32 ans est encore loin d’un départ de l’OGC Nice.

Le transfert de Jonathan Clauss au Bayer Leverkusen capote

Pressenti sur le départ cet été, Jonathan Clauss pourrait finalement rester à l’OGC Nice. Tout proche de s’engager en faveur du Bayer Leverkusen, l’international français ne rejoindra pas la Bundesliga, à en croire les informations du média Kicker ce lundi.

Le magazine allemand explique que le transfert semblait en très bonne voie, mais les dirigeants niçois se sont montrés très gourmands à la dernière minute dans les négociations. Jugeant les exigences de l’OGC Nice très élevées, le Champion de Bundesliga en titre a quitté la table des négociations, laissant l’ancien joueur de l’OM à Nice.

« Selon nos informations, l’OGC Nice souhaiterait minimum 12 millions d’euros de ce transfert. À priori, l’offre du club allemand semble très éloignée », rapporte la source allemande. Après plusieurs jours d’échanges infructueux, les négociations ont donc été stoppées et l’affaire semble compromise, malgré un accord contractuel entre le joueur et l’ancien club entraîné par Xabi Alonso.

Pour rappel, malgré des négociations avec le Bayer et des contacts avec l’entourage du défenseur de la Real Sociedad, Hamari Traoré, l’OGC Nice n’a jamais caché son souhait de garder Clauss pour cette saison 2025-2026. Résignée, la formation de Leverkusen se serait mise à la recherche d’un défenseur de couloir pour compenser le départ attendu de Jérémie Frimpong à Liverpool.