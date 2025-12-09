Mercato: Le PSG veut piquer Federico Valverde du Real Madrid

Le PSG veut renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival et rêve de déloger Federico Valverde du Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi serait notamment prêt à signer un gros chèque pour faire craquer Florentino Pérez.

Mercato PSG : Offre de 100M€ en préparation pour Federico Valverde

Le Paris Saint-Germain veut frapper un très gros coup l’été prochain. Federico Valverde, le capitaine du Real Madrid serait ainsi la priorité de Nasser Al-Khelaïfi pour muscler un milieu jugé trop tendre. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, rêve d’un joueur capable de courir partout, presser comme un fou et changer immédiatement le visage de l’équipe.

Et le capitaine des Merengues coche toutes les cases. En légère baisse au Real Madrid, Federico Valverde devient donc une opportunité rare. Le Paris SG veut profiter de la brèche pour attirer un élément polyvalent, puissant, habitué aux très grands matchs. D’après Fichajes, le PSG serait disposé à investir jusqu’à 100 millions d’euros pour arracher le joueur de 27 ans au Real Madrid. Diverses raisons seraient derrière ce transfert.

Federico Valverde prêt à planter le Real pour le Paris SG ?

Federico Valverde, l’international uruguayen, taulier du Real Madrid depuis des années, vit une saison difficile dans la capitale espagnole. À l’instar de toute son équipe, il n’évolue pas vraiment à son meilleur niveau sous les ordres de Xabi Alonso. Une brèche dans laquelle le PSG aimerait s’immiscer afin de recruter celui qui reste malgré tout considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste.

Selon le média espagnol, le Paris SG est fan du joueur en raison de ses qualités physiques au-dessus de la moyenne, de son expérience, mais aussi de sa polyvalence qui lui permet de jouer partout au milieu de terrain ou en tant que latéral droit. Il faudra néanmoins signer un chèque énorme pour convaincre le Real Madrid de lâcher son vice-capitaine.

À en croire le média spécialisé, le Paris Saint-Germain s’y tient prêt puisque le Qatar serait enclin à lâcher 100 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain uruguayen de 27 ans. Reste à voir si une telle offre est susceptible de convaincre le club de la Casa Blanca, ou si le Real Madrid fera de Federico Valverde un joueur intransférable lors du prochain mercato.

La presse espagnole indique que Xabi Alonso compte sur son joueur, malgré sa première partie de saison moyenne, et que le plan du club merengue n’est pas de s’en séparer. Reste que de son côté, Valverde pourrait être tenté de découvrir un nouveau projet alors qu’il défend les couleurs du Real Madrid depuis 2016 et son arrivée en provenance du club uruguayen de Penarol pour seulement 5 millions d’euros.

