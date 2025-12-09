Mercato : Malgré la prolongation, Bouaddi proche du PSG ?

Pressenti au PSG cet hiver, Ayyoub Bouaddi a récemment prolongé son contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2029. Mais le club de la capitale n’aurait pas renoncé au milieu de terrain lillois.

Mercato LOSC : Le PSG ne lâche pas Ayyoub Bouaddi

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi est en train de devenir le nouveau jouet que toute l’Europe veut dans ses rangs. Le LOSC pensait avoir calmé le jeu en le prolongeant jusqu’en 2029, mais non : le PSG reste à l’affût, et les géants de Premier League sont prêts à sortir le chéquier comme jamais. RMC Sport évoque même un début de surchauffe sur le dossier.

Le média métropolitain applique notamment que Chelsea et Arsenal sont positionnés pour le récupérer dès cet hiver. D’ailleurs les dirigeants des Gunners auraient déjà dégainé une offre autour de 45 millions d’euros. Le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, aurait même contacté l’entourage de l’international espoir français pour accélérer.

Chelsea n’est pas loin, prêt à entrer dans la danse. Et derrière, Manchester City, Manchester United et Liverpool observent la dossier avec attention, prêts à bondir en cas de départ confirmé. À Paris, on adore son profil et on reste dans la course, quitte à se frotter à la meute anglaise. Bouaddi est devenu l’un des milieux les plus surveillés du continent, un petit prince des Espoirs déjà convoité comme un crack confirmé.

Le LOSC tient son joyau sous contrat, mais Olivier Létang n’est pas dupe : la tempête arrive. Et pour laisser filer Bouaddi, il faudra poser plus de 50 millions d’euros sur la table l’été prochain. Pas un centime de moins.

