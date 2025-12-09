Mercato OGC Nice : Rebondissement pour Terem Moffi et Boga !

Absents pour le match contre Angers dimanche soir, Jérémie Boga et Terem Moffi ne vont pas réintégrer le groupe de l’OGC Nice cette semaine. Explications.

Mercato OGC Nice : Arrêt maladie prolongé pour Boga et Moffi

Pris à partie par des supporters en colère après la défaite à Lorient, victimes de coups et d’insultes, parfois à caractère raciste, Terem Moffi et Jérémie Boga ne sont pas sur le chemin d’un retour à l’OGC Nice. Après ces incidents, les deux attaquants n’ont pas repris l’entraînement et l’attente est désormais officialisée, leur arrêt de travail vient d’être prolongé de plusieurs jours, comme l’affirme RMC Sport.

Moffi, initialement arrêté jusqu’au 7 décembre, a vu son indisponibilité étendue de cinq jours supplémentaires. Pour Boga, qui s’était vu délivrer une ITT d’au moins cinq jours, la prolongation est de sept jours de plus. Dimanche, leurs coéquipiers avaient tenté un geste fort de soutien, portant des maillots floqués à leurs noms lors de l’échauffement avant la défaite contre Angers (0-1).

🚨 🔴⚫️ Arrêts de travail prolongés pour Jérémie Boga et Terem Moffi !

Les joueurs de l’OGC Nice ne vont pas jouer les matchs contre Braga et Lens cette semaine @RMCsport pic.twitter.com/5ZpoR1A5Fy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025

Un signal d’unité dans la tourmente, mais l’atmosphère reste lourd. Près d’une semaine plus tard, leur état ne s’est manifestement pas amélioré. Les deux Niçois manqueront donc la réception de Braga jeudi (18h45) en Ligue Europa, puis le déplacement à Lens dimanche (17h15) en Ligue 1. Choqués par l’expérience vécue, Terem Moffi et Jérémie Boga ne souhaitent plus porter le maillot des Aiglons.

L’attaquant nigérian de 26 ans, arrivé à l’été 2023 pour un montant conséquent (22,5 millions d’euros) et sous contrat jusqu’en 2027, et l’ailier ivoirien de 28 ans, recruté au même moment à l’Atalanta Bergame (17,5 millions d’euros), considèrent que la confiance est rompue. Reste maintenant à voir s’ils reviendront pour le dernier match avant la trêve hivernale, ce sera le 32e de finale de Coupe de France contre l’AS Saint-Étienne le 21 décembre.

