Mercato FC Nantes : Alban Lafont renvoyé à Nantes ?

Mercato FC Nantes : Alban Lafont déjà sur la sellette en Grèce ?

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita attend un joli chèque l’été prochain, mais les choses ont changé. Alban Lafont reviendra à la Beaujoire à la fin de la saison. Arrivé cet été au Panathinaïkos, cet indésirable du FCN peine à s’imposer. Prêté par le FC Nantes, le gardien français ne convainc pas vraiment la direction de son nouveau club. Son concurrent, Bartlomiej Dragowski, lui a d’ailleurs ravi la place de titulaire.

Alban Lafont a fait seulement six apparitions avec les Grecs. Selon le journaliste Ekrem Konur, le tacticien du club, Rafael Benítez et ses dirigeants n’auraient pas été satisfaits. Le club grec chercherait déjà un autre gardien. Et un nom circule : celui de Christos Mandas, portier de la Lazio.

Âgé de 24 ans, Mandas vit dans l’ombre d’Ivan Provedel à Rome et n’a pas encore joué cette saison. Il envisage de claquer la porte pour s’épanouir ailleurs. La Lazio aurait donné son feu vert pour son départ cet hiver. Son arrivée au Panathinaïkos va provoquer le départ d’Alban Lafont. L’ancien capitaine des Canaris devrait rentrer à Nantes à la fin de la saison.

