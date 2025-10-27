FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Castro

Le milieu de terrain du FC Nantes, Francis Coquelin retrouve le groupe, mais reste incertain pour le choc face à l’AS Monaco en Ligue 1.

FC Nantes : Luis Castro obtient un renfort

Bonne nouvelle pour le FC Nantes et Luis Castro. Francis Coquelin a repris l’entraînement collectif. Après plusieurs semaines d’absence, le milieu nantais retrouve le terrain. Luis Castro, son entraîneur a annoncé le retour du Français, mais il n’est pas totalement opérationnel. Sa participation au match contre l’AS Monaco, prévu mercredi, reste donc incertaine. Le club patiente pour éviter une rechute de son meneur de jeu.

Les Canaris sortent d’une victoire précieuse face au Paris FC (1-2) le vendredi dernier en ouverture de la 9e journée. Mais ils devront livrer de solide performance pour résister à la pression des Monégasques. Le milieu de terrain est décimé. Le Sud-Coréen Hong Hyun-seok ressent une gêne musculaire. Johann Lepenant poursuit sa convalescence après sa blessure à Toulouse. Quant à Mickaël Lahdo, il soigne toujours son épaule.

Le FC Nantes doit redoubler d’efforts pour ne pas descendre en Ligue 2. Malgré cette deuxième victoire, Nantes n’est pas à l’abri. Treizièmes au classement avec 9 points, les Canaris conservent seulement deux unités d’avance sur le premier relégable, l’AJ Auxerre (7 points).