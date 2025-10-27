Mercato FC Nantes : la Premier League traque un chouchou du FCN !

Des clubs anglais visent une révélation du FC Nantes. Les dirigeants nantais pourraient craquer et céder la pépite lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Tylel Tati déjà dans le viseur des géants anglais

Tylel Tati progresse vite au FC Nantes et croule sous les offres. Le jeune défenseur, appelé en équipe première après le départ de Nathan Zézé, a mis tout le monde d’accord après ses premières apparitions. Il est devenu un titulaire indiscutable au FCN. Le tacticien Luis Castro compte beaucoup sur lui. Des géants européens se positionnent déjà pour déloger la pépite.

Face aux convoitises, les dirigeants nantais ont vite blindé leur prodige. Il y a quelques semaines, le jeune crack a paraphé son premier contrat professionnel. Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Brighton, Brentford et Aston Villa ont tous envoyé des recruteurs pour le suivre. Le Barça s’est aussi renseigné. Le jeune joueur, originaire de Champigny-sur-Marne, n’a disputé que six matchs de Ligue 1 avant de se blesser aux adducteurs, mais son potentiel saute aux yeux.

Tati dégage une maturité rare pour son âge. Les clubs anglais préparent des offres XXL pour ce gamin de 17 ans. Du côté nantais, on sent que le jackpot arrive. Le FCN sait qu’un transfert record pourrait tomber dès l’été prochain. Selon Transfertmarkt, la valeur marchande de Tylel Tati est estimée à 6 millions d’euros. Mais le patron des Canaris, Waldemar Kita va demander bien plus avant de céder son roc.