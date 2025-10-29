ASSE – Pau FC : Anthony Briançon règle ses comptes, sans pitié

Ce mardi soir, le retour d’Anthony Briançon à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE ne passera pas inaperçu. Désormais joueur du Pau FC, l’ancien capitaine stéphanois n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son passage à Saint-Etienne. Entre désillusion, mise à l’écart et renaissance, le défenseur a vidé son sac avec franchise.

ASSE – Pau FC : Anthony Briançon, un retour chargé d’émotion, sans esprit de revanche

Quelques mois seulement après son départ de l’ASSE, Anthony Briançon signe déjà son retour. Mais pour l’ancien capitaine des Verts, pas question de revanche, mais impossible pour lui de rester indifférent à ce retour dans le Chaudron. « Je n’ai pas du tout d’esprit revanchard envers eux. J’ai vécu des moments exceptionnels dans un club historique », a-t-il confié à La République des Pyrénées. Arrivé à Saint-Étienne après la descente en 2022, il a connu le tumulte d’un club blessé mais combatif.

Lire aussi : ASSE : La grosse annonce de Larry Tanenbaum avant Pau FC

À voir

OM : De Zerbi ouvre la porte à un retour inespéré !

« C’était une atmosphère catastrophique, on avait les supporters contre nous… Et on arrive à les reconquérir un petit peu sur la deuxième saison. Je pense qu’ils ont été marqués par notre montée, parce qu’on est allés la chercher avec les tripes », a-t-il poursuivi. Une ascension vécue comme un aboutissement, avant une dernière année qui a tourné au cauchemar.

“On me l’enlève au dernier moment” : la mise à l’écart incomprise

Briançon ne cache pas son amertume : « On se bat pour quelque chose pendant deux ans, et quand on arrive à la récompense, on me l’enlève au dernier moment. » L’ancien capitaine a même vu son rôle s’effriter brutalement : « Je suis mis à l’écart, on m’enlève le brassard, et on me dit que je n’ai pas le droit d’être dans le groupe jusqu’à la fin du mercato. Ça ne m’était jamais arrivé. À Nîmes, pendant dix ans, tout se passait bien. Là, j’ai découvert une autre facette du foot. »

Un rebond personnel et sportif

Malgré la douleur, Anthony Briançon a choisi de transformer cette épreuve en opportunité. « J’en ai profité pour soigner mon genou, pour me renforcer mentalement et physiquement. Et puis, ma deuxième fille est née, j’ai pu me consacrer davantage à ma famille », confie-t-il, apaisé. À 29 ans, il retrouve aujourd’hui le plaisir simple de jouer, porté par la confiance du Pau FC.