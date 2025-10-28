ASSE : La grosse annonce de Larry Tanenbaum avant Pau FC

Le mardi de ce mardi entre l’ASSE et Pau FC sera marqué par la présence de Larry Tanenbaum. Le propriétaire du club a même fait une annonce qui dépasse le cadre du terrain.

ASSE : Larry Tanenbaum fait un don exceptionnel au CHU de Saint-Étienne

La pression monte d’un cran autour d’Eirik Horneland. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne devra renouer avec le succès ce mardi face au Pau FC. Une victoire à domicile relancerait son équipe dans la montée en Ligue 1 et lui accorderait un peu répit

Ce match accueillera aussi un invité de marque. Larry Tanenbaum, président du Kilmer Group et propriétaire de l’ASSE, sera dans les tribunes. Il s’agit d’un évènement inédit. C’est la première fois que l’homme d’affaire canadien débarque dans le Forez depuis le rachat du club.

Le président délégué, Ivan Gazidis, s’occupe habituellement des affaires courantes. Mais ce mardi, à quelques heures du choc ASSE-Pau, Larry Tanenbaum a marqué son engagement envers la communauté stéphanoise. Il a participé ce mardi matin à la signature d’un don exceptionnel au profit du CHU de Saint-Étienne.

Une vision pour faire grandir la communauté stéphanoise

Le milliardaire canadien a profité de ce cadre extra-sportif pour partager sa vision. « Nous sommes honorés d’être ici à Saint-Etienne. Ce n’est pas seulement un don que nous célébrons, mais une vision commune. Celle de rassembler Science, sport et communauté », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Ce geste philanthropique illustre la volonté du nouveau propriétaire de l’ASSE de se positionner durablement dans le tissu local. C’est un signal fort envoyé à la communauté : l’AS Saint-Etienne veut être un club actif à la fois sur le terrain, mais aussi dans la société. « J’ai toujours été convaincu que l’investissement véritable dépassait largement la simple propriété d’équipe sportive. Il s’agit de faire grandir une communauté », a-t-il expliqué.

Quelques heures après cette annonce, Larry Tanenbaum prendra place dans un Chaudron qui promet d’être chaud-bouillant. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour pousser leur équipe favorite vers la victoire.