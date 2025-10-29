PSG : Le choix osé de Ibrahim Mbaye qui choque le Paris SG

À seulement 19 ans, Ibrahim Mbaye, jeune espoir du PSG, vient de faire un choix qui risque de faire grincer bien des dents à Doha comme au siège du club : confier sa carrière… aux équipes de Kylian Mbappé.

PSG : Un lien explosif entre Ibrahim Mbaye et le clan Mbappé

Selon Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, le jeune attaquant parisien aurait décidé de changer de représentants pour rejoindre l’entourage de l’actuel joueur du Real Madrid. Un mouvement symboliquement lourd, alors que les relations entre le PSG et Mbappé sont toujours gelées depuis le départ du capitaine des Bleus à l’été 2024 et la procédure judiciaire en cours pour 55 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato : Le PSG s’active pour deux signatures inattendues !

Ibrahim Mbaye a décidé de changer de représentants et pourrait travailler dans les prochaines semaines avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille, pour poursuivre la gestion de ses intérêts #PSG pic.twitter.com/vHkDZaR0AG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 28, 2025

Ce rapprochement entre un talent formé au PSG et le clan de celui qui incarne la « fracture royale » avec le club ne passe évidemment pas inaperçu. Dans les couloirs du Parc, c’est la stupeur : Mbaye, considéré comme l’un des joyaux de la formation parisienne, aurait choisi la voie la plus risquée pour son avenir dans la capitale.

Les supporters divisés, la direction refroidie

Sous contrat jusqu’en 2027, Ibrahim Mbaye pourrait voir ses discussions de prolongation s’enliser. Difficile d’imaginer Luis Campos ou Nasser Al-Khelaïfi négocier sereinement avec un joueur désormais représenté par les proches de leur « meilleur ennemi ».

À voir

OL : Sans Fofana, le groupe de Fonseca contre le Paris FC !

Lire aussi : PSG : Ibrahim Mbaye va signer son premier contrat professionnel

Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Entre colère et résignation, les supporters oscillent : « Bon bah il va partir », lâche l’un. « C’est la folie, ils veulent nous coller à vie », peste un autre. D’autres, plus fatalistes, estiment déjà que le joueur vit ses dernières semaines au PSG.