Mercato : Le PSG s’active pour deux signatures inattendues !

Selon plusieurs sources concordantes, le PSG a trouvé un accord de principe avec Willian Pacho pour une prolongation accompagnée d’une nette revalorisation salariale. Mais d’autres signatures totalement inattendues pourraient également suivre.

Mercato PSG : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos bientôt prolongés ?

Après une saison 2024-2025 historique couronnée par plusieurs trophées, dont la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut désormais récompenser ses héros. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale aimerait signer sur le long terme de nombreux joueurs de l’effectif de Luis Enrique, à commencer par Willian Pacho.

Mais ce n’est pas tout puisque Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves et Bradley Barcola sont aussi des sujets importants pour les Champions d’Europe. Toutefois, le média régional fait plusieurs révélations. Comme l’an passé, avec les signatures de l’entraîneur Luis Enrique et de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, le PSG devrait profiter de la période automne-hiver pour renouveler les contrats de Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. Remplaçants, ces deux joueurs sont souvent sous les feux des critiques, mais le PSG semble vouloir conserver tout son groupe au complet pour les années à venir.

« La période automne − hiver apparaît comme une bonne fenêtre de tir pour renouveler l’engagement de ses meilleurs éléments. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou Kang-in Lee figurent dans ce cadre et feront l’objet d’échanges plus poussés dans les prochaines semaines. Cela devrait s’accélérer, aussi, pour Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye qui sont tous en fin de contrat le 30 juin 2027 », explique le quotidien francilien.