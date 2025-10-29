Mercato PSG : Accord conclu, un crack va signer !

Les dirigeants du PSG ont bouclé un nouveau deal. Un cadre va parapher un nouveau contrat dans les prochaines semaines.

Mercato : Le PSG verrouille son roc

Le PSG va bientôt prolonger l’un de ses piliers. L’accord est trouvé. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Willian Pacho et le club parisien ont finalisé les discussions entamées il y a plusieurs semaines. La signature sera officialisée en décembre 2025.

Arrivé à Paris à l’été 2024, après un transfert à plus de 40 millions d’euros depuis l’Eintracht Francfort, le défenseur équatorien a rapidement conquis le staff. Ses performances solides ont convaincu les pensionnaires du Parc des Princes. Willian Pacho a contribué activement à l’exploit réalisé par le club de la capitale la saison dernière. Il devrait prolonger jusqu’en 2030.

Pacho s’est imposé comme un maillon essentiel du secteur défensif. En quelques mois, il a gagné en influence et en confiance. À Paris, on le voit déjà comme le futur patron de la défense. Pas encore capitaine, mais déjà respecté. L’international équatorien entre pleinement dans les plans de Luis Enrique. Cette saison, il a déjà disputé 6 matches de Ligue 1 avec l’ogre parisien.