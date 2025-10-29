Mercato PSG : Campos prépare un joli coup à 0€ au Barça

Le PSG pourrait encore frapper un joli coup sur le mercato des jeunes talents. Luis Campos aurait ciblé un certain Juan Hernandez, pépite de la Masia, dont le contrat au FC Barcelone expire en juin prochain.

Mercato PSG : Juan Hernandez, un nouveau pari signé Campos

Après avoir misé sur des jeunes à fort potentiel comme Renato Marin, le PSG continue de construire son avenir avec flair. Le champion de France en titre, qui veut allier prestige et rentabilité, a fait du recrutement malin sa marque de fabrique. Et cette fois, c’est du côté de la Catalogne que les radars parisiens s’allument.

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé, un renfort à 30 M€ approche !

Selon Mundo Deportivo, Juan Hernandez, 18 ans, serait dans le viseur du club de la capitale. Milieu offensif capable d’évoluer sur les ailes, le jeune Espagnol séduit par sa qualité technique et sa vision du jeu. Un profil qui colle parfaitement au projet parisien fondé sur l’éclosion de talents européens.

🚨 BREAKING: Le PSG s'intéresse à Juan Hernández ! Luis Enrique, en particulier, garde un œil sur les jeunes talents à Barcelone. Clause de libération 6M€, mais peut le signer gratuitement à la fin de la saison s'il ne renouvelle pas.



(@ffpolo) 🎖️ pic.twitter.com/FOoc5pNBEd — Barça News (@BarcaNewsFRA) October 28, 2025

Le Barça veut le retenir, Paris SG guette la brèche

Formé à la légendaire Masia, Hernandez est décrit comme « un joyau » du centre barcelonais. Titulaire régulier avec la réserve, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison. Suffisant pour éveiller les convoitises. Le FC Barcelone tente actuellement de prolonger son contrat, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye frappe fort, 2 cadres punis

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos proche d’un coup incroyable à 40M€

Un flou contractuel dont Campos entend bien profiter pour le recruter libre dès l’été 2026. Luis Enrique, toujours attentif aux jeunes de son ancien club, suivrait également le dossier avec intérêt. Si le Paris SG parvient à attirer Hernandez, il s’agirait d’un nouveau coup magistral, à la fois sportif et économique, pour l’écurie parisienne.