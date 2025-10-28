Coup de théâtre : Yamal prêt à forcer son transfert au PSG ?

Malgré sa prolongation jusqu’en 2031, Lamine Yamal ne rassure pas la direction du Barça. Face à l’intérêt de plus en plus prononcé du PSG pour son attaquant de 18 ans, le club catalan craint un autre feuilleton Neymar.

Le PSG prêt à une folie pour Lamine Yamal

Toujours à l’affût pour les jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau ébranler le marché des transferts dans les mois à venir. Selon la presse ibérique, Luis Enrique rêverait toujours de voir Lamine Yamal intégrer son effectif au PSG, qui serait prêt à faire sauter la banque pour recruter la star du FC Barcelone.

En effet, selon les informations d’El Nacional, « le PSG a identifié Lamine Yamal comme la recrue capable de redéfinir son projet post-Mbappé. Le club français serait prêt à offrir une indemnité pouvant dépasser 350 millions d’euros, ce qui ferait de cette transaction la plus coûteuse de l’histoire. L’objectif de Luis Enrique est de construire un nouvel axe offensif basé sur la jeunesse, la vitesse et l’équilibre, et le joueur du Barça correspond parfaitement à ce modèle. »

Pour attirer le prodige espagnol, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar pourraient même lui dérouler le tapis avec le double, voire le triple des 15 millions d’euros annuels qu’il perçoit à Barcelone. Et l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal commencerait sérieusement à faire douter les dirigeants barcelonais.

Le Barça s’interroge sur l’avenir de Lamine Yamal

En effet, d’après le site La Defensa Central, le Barça verrait Lamine Yamal comme « un danger pour son vestiaire et sa stabilité. » Le président Joan Laporta et son direction sportif Deco étudieraient donc déjà des pistes pour préparer sa succession, au cas où il réclamerait son départ. En difficulté au Real Madrid, Rodrygo serait ainsi l’une des cibles prioritaires pour remplacer Yamal.

Le comportement du jeune homme sur et en dehors du terrain fait craindre aux Blaugranas que le natif d’Esplugues de Llobregat ne suive les traces de Neymar et ne réclame un départ vers le Paris Saint-Germain. Pour le Barça, les différents incidents autour du joueur de 18 ans soulignent la nécessité d’anticiper. Même avec une clause libératoire d’un milliard d’euros, les Catalans veulent sécuriser l’avenir du club et éviter toute surprise. Surtout avec un club sans limites comme le PSG. Affaire à suivre donc…