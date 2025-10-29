Coupe de France : ASSE, des adversaires abordables !

L’ASSE affrontera des équipes abordables lors des 7e et 8e tours de la Coupe de France, dont le tirage au sort a été effectué ce mercredi, au Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

ASSE affrontera Quetigny en Coupe de France

L’ASSE connaît son adversaire pour son entrée en lice en Coupe de France. Elle affrontera l’AS Quetigny lors du 7e tour des qualifications. Cela, sous réserve de la procédure en cours entre le club bourguignon et son adversaire du tour précédent, AS Garchizy. Les Stéphanois se déplaceront sur le terrain du club évoluant en Régional 2, le week-end du 15 et 16 novembre 2025.

Si l’AS Saint-Etienne passe ce tour, elle affrontera ensuite le vainqueur du match entre les Ligériens de l’US Écotay Moingt et les joueurs de l’Entente Nord Lozère. Ces deux clubs jouent respectivement en 8e et 7e division du championnat de France.

🏆 Les Verts sont (presque) fixés en @coupedefranceCA 🇫🇷 !



Pour le 7e tour, ils iront à Quetigny (sous réserve de la procédure en cours sur leur match précédent) 🗓️ pic.twitter.com/7MHS5I2bLI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 29, 2025

Évidemment, les Verts sont tombés sur des équipes abordables dans le groupe F. Ils ont ainsi évité des adversaires d’un niveau plus élevé, comme Puy Football (National 1), Bourg-en-Bresse (National 1) ou encore Andrézieux-Bouthéon FC (National 2).

Pour rappel, l’ASSE avait été éliminée par l’Olympique de Marseille (0-4), dès son entrée en lice en Coupe de France la saison dernière, au 5e tour.