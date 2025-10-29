Mercato ASSE : Un réajustement s’impose à Saint-Etienne

L’ASSE a montré des signes de fébrilité lors des cinq dernières journées de Ligue 2. Ce qui confirme la nécessité de se renforcer pendant le prochain mercato d’hiver.

ASSE : 3 défaites et 10 buts concédés en 5 matchs

La course pour la montée en Ligue 1, dans laquelle l’ASSE est engagée, est encore loin d’être jouée. Elle se dispute âprement. Après 12 journées de championnat, les Stéphanois pointent à la 2e place au classement, avec 4 points de retard sur le leader l’ES Troyes AC. Ils sont talonnés par le Red Star, qui a également le même nombre de points (23).

En effet, l’équipe d’Eirik Horneland a perdu 9 points lors des cinq dernières journées. Elle s’est inclinée face l’EA Guingamp et le Mans (2-3), à Geoffroy-Guichard. La troisième défaite à Annecy était plus lourde, soit (4-0). Il faut toutefois souligner que l’AS Saint-Etienne avait joué à 10 pendant presque tout le match, à la suite de l’expulsion d’Igor Miladinovic dès la 13e minute de jeu. Lors de ces trois matchs, les Verts ont été fébriles défensivement, comme le témoignent les 10 buts encaissés.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu, un crack va signer !

Bien que présents sur le podium de la Ligue 2, les Stéphanois sont classés parmi les mauvaises défenses de la Ligue 2, avec 17 buts concédés. Seuls l’EA Guingamp (22 buts), Boulogne-sur-Mer (20 buts) et Pau FC (18 buts) font pire. Ce constat relance évidemment le sujet sur la défense de l’ASSE.

Plus précisément, les contre-performances du capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers indiquent clairement le besoin de renforcer ce secteur de jeu pendant le prochain mercato. L’entraîneur norvégien doit également tenir compte de la compatibilité et la complémentarité dans le choix de ses hommes, en défense.

Résoudre le problème de l’irrégularité

Eirik Horneland a trouvé son équipe type en défense. Il aligne régulièrement Mickaël Nadé, Chico Lamba, Joao Ferreira, Ebenezer Annan et Maxime Bernauer en défense. En l’absence du dernier, le coach avait fait confiance à Yvann Maçon, puis à Dylan Batubinsika respectivement face au Mans et Annecy. Cependant, ces premiers matchs de la saison du défenseur Guadeloupéen et du Congolais se sont soldés par des défaites.

Mais seulement trois jours après son naufrage au Parc des Sports, l’AS Saint-Etienne a bien réagi en s’imposant à domicile contre Pau FC (6-0), mardi. Lors de cette rencontre, le quatuor défensif (Ferreira – Nadé – Bernauer – Annan) a été plus solide défensivement, en réalisant le 5e clean sheet de la saison des Verts en 12 journées.

À voir

OM-Angers : De Zerbi chamboule sa compo avec 2 choix forts

En effet, les Stéphanois sont victimes de leur irrégularité. Les défenseurs et le gardien de but, notamment, alternent les bonnes et les mauvaises prestations. Or, pour faire une série positive, il faut qu’ils arrivent à enchaîner les bonnes les performances. Ce qui n’est plus le cas depuis la série de trois victoires en septembre 2025.