ASSE : Le pape Léon XIV, nouveau supporter de Sainté ?

De jeunes supporters de l’ASSE n’ont pas hésité pour offrir une écharpe, à l’effigie de l’emblématique club français, au pape Léon XIV.

ASSE : Le pape Léon XIV a posé avec une écharpe des Verts au Vatican

Si le pape Léon XIV ne connaissait pas véritablement l’ASSE, ce serait désormais chose faite depuis le week-end dernier. À l’occasion d’un pèlerinage à Rome, des lycéens du diocèse de Saint-Étienne ont rencontré le souverain pontife. Profitant de ce privilège au Vatican, ces jeunes supporters des Verts lui ont offert une écharpe du club ligérien selon L’Équipe.

Visiblement honoré par les fans de l’ASSE, Léon XIV a posé fièrement avec le cadeau aux couleurs stéphanoises. La remise de cette écharpe a même été diffusée sur l’écran géant de la place Saint-Pierre au Vatican, d’après les informations du quotidien Le Progrès.

Le successeur de François a-t-il été impressionné par la passion des jeunes fans du club de Saint-Etienne lors de l’audience papale de la semaine dernière ? Aucune certitude ! Néanmoins, il n’y a aucun doute que l’équipe d’Eirik Horneland a été en grâce face à Pau FC (6-0), mardi, lors de la 12e journée de Ligue 2.