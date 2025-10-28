L’ASSE écrase Pau FC et efface l’humiliation d’Annecy !

L’ASSE a retrouvé sa fierté après la débâcle vécue à Annecy. Les Verts d’Eirik Horneland ont livré un récital offensif devant leur public, en infligeant un cinglant 6-0 au Pau FC ce mardi soir, dans un Chaudron incandescent, lors de la 12e journée de Ligue 2.

ASSE – Pau FC : Un début de match de rêve, le Chaudron retrouve sa flamme

Eirik Horneland avait promis une réaction, ses joueurs ont répondu présent. Dès la deuxième minute, Ferreira ouvrait le score d’une tête rageuse sur corner pour lancer la soirée idéale. Puis, dans la foulée, une action limpide entre Boakye, Duffus et Cardona permettait à l’ASSE de doubler la mise avant même le quart d’heure de jeu. Deux buts, une intensité retrouvée et un public en transe : le Chaudron vibrait de nouveau.

Les Stéphanois, pressants et inspirés, ne laissaient aucune miette à des Palois débordés. Florian Tardieu, d’un penalty parfaitement exécuté (3-0), puis Duffus (4-0) juste avant la pause, transformaient la soirée en véritable démonstration. La mi-temps sonnait comme une délivrance pour des supporters qui n’avaient pas autant célébré depuis bien longtemps.

Duffus en feu, Davitashvili en réponse aux critiques

La seconde période n’était qu’une formalité pour des Verts euphoriques. À peine deux minutes après la reprise, Duffus, intenable, s’offrait un doublé sur un service parfait de Jaber. Les Palois, dépassés, subissaient les vagues vertes sans parvenir à colmater les brèches. Setigui Karamoko est même expulsé en fin de rencontre pour une faute qui annihile une occasion de but claire.

Les remplaçants participaient eux aussi à la fête. Entré sous quelques sifflets, Zuriko Davitashvili a choisi de répondre sur le terrain. Un crochet assassin, une frappe sous la barre et le sixième but stéphanois (6-0) levaient la dernière incertitude : l’ASSE avait bel et bien retrouvé son âme.

Le Chaudron pardonne, Saint-Etienne se relance

Cette victoire fleuve, au-delà du score, symbolise la réconciliation entre les Verts et leur public. L’intensité, l’envie et le jeu collectif ont enfin remplacé les doutes et les frustrations d’Annecy. Horneland, lucide, a su remobiliser un groupe qui semblait perdu.

Avec ce succès éclatant, l’ASSE se relance pleinement dans la course au haut du tableau et envoie un message fort à la Ligue 2 : Saint-Étienne est toujours debout, et prêt à rugir à nouveau. Le Chaudron, ce soir, a renoué avec sa magie.