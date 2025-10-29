Mercato OM : Un buteur à 20M€ veut rejoindre Marseille !

L’hiver s’annonce bouillant à l’OM. Alors que le club phocéen planche déjà sur ses priorités du mercato, un nom agite la toile : celui d’Anis Hadj Moussa. L’ailier algérien de Feyenoord, brillant depuis le début de saison, ne cache plus son attirance pour le club phocéen.

Mercato OM : Anis Hadj Moussa, l’appel du Vélodrome

Dans une interview accordée à Maghreb-foot, l’agent du joueur, Mohamed Dahman, n’a pas mâché ses mots. « Ne jouez pas avec mes émotions. Dites à la direction de l’Olympique de Marseille que tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai attendu un appel de cette équipe », a-t-il confié, avec un mélange d’humour et de sincérité. Une déclaration d’amour à peine voilée pour un club qui ne laisse personne indifférent.

Lire aussi : Mercato : Après Paixao, Marseille vise un joyau de Feyenoord

À voir

Ligue 1 : Le PSG tombe dans le piège du FC Lorient

Auteur d’un début de saison tonitruant avec Feyenoord (9 matchs, 4 buts et 1 passe décisive), Hadj Moussa (23 ans) a séduit par sa vitesse et sa précision. Et à l’heure où l’Olympique de Marseille cherche désespérément un ailier capable de dynamiter les défenses, le profil du Fennec semble cocher toutes les cases.

Liverpool à l’affût, mais Marseille en pôle

Le joueur attire aussi l’œil de Liverpool, qui le verrait bien en successeur de Mohamed Salah. Mais la sortie de Dahman pourrait changer la donne. Anis rêve de Marseille, pas d’un simple transfert lucratif . Estimé à 20 millions d’euros, le transfert promet d’être disputé. Une chose est sûre : l’hiver marseillais n’a jamais semblé aussi prometteur.