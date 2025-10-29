Mercato : Après Paixao, l’OM vise un joyau de Feyenoord

L’OM continue de prospecter aux Pays-Bas. Après l’arrivée d’Igor Paixao cet été, les recruteurs marseillais se lancent à présent aux trousses d’un autre attaquant de Feyenoord.

Mercato OM : Après Igor Paixao, Anis Hadj Moussa visé

L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois été actif lors du dernier mercato. Ce sont 12 nouvelles recrues qui ont rejoint le groupe phocéen cet été. Igor Paixao en fait partie. L’attaquant brésilien a débarqué à l’OM en provenance de Feyenoord. Les Phocéens n’ont pas lésiné sur les moyens pour le faire venir.

35 millions d’euros ont été déboursés pour son transfert. Ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Ce montant aurait pu être un lourd fardeau à porter. Sachant qu’Igor Paixao a connu des débuts mitigés à l’OM. Mais il a rapidement trouvé ses marques sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le natif de Macapa est déjà à 4 buts et 2 passes décisives en 9 matchs. Il s’impose comme un élément clé de l’attaque phocéenne cette saison. Fort de cette réussite, l’état-major de l’OM envisagerait de piocher une nouvelle fois à Feyenoord. Le média AfricaFoot l’assure, Anis Hadj Moussa a tapé dans l’œil des dirigeants phocéens.

Attention à la concurrence de Liverpool

Cette piste offensive surprend de nombreux supporters, mais elle n’est pas anodine. Anis Hadj Moussa est un international algérien évoluant au poste d’ailier à Feyenoord. Il réalise un début de saison impressionnant, marqué par 7 buts inscrits en 14 rencontres. De telles performances ont rapidement alerté les recruteurs de l’OM.

Surtout que contrairement à Igor Paixaco, le coût de ce potentiel transfert reste abordable. Une somme de 20 millions d’euros devrait suffire à arracher sa signature. Les bonnes relations établies entre l’OM et Feyenoord pourraient donc faciliter les négociations. Cependant, Marseille devra se méfier de la concurrence.

Le club présidé par Pablo Longoria devra notamment faire face à l’intérêt d’un redoutable adversaire : Liverpool serait également sur les traces d’Anis Hadj Moussa. Cela complique sérieusement la tâche à l’OM