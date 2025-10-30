OM – Angers SCO : Le gâchis de trop pour Marseille !

Cruelle désillusion au Vélodrome pour l’OM ! Alors qu’ils tenaient la victoire et la première place du championnat, les Marseillais ont été rejoints dans les derniers souffles d’un match qu’ils semblaient pourtant maîtriser. Résultat : un nul rageant (2-2) face à un SCO d’Angers valeureux et sans complexe.

OM – Angers SCO : Un début poussif qui coûte cher à Marseille

L’OM a démarré la rencontre à contresens. Sans intensité, ni créativité, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi la vivacité d’Angers, parfaitement en place. À la 25e minute, Sidiki Chérif a puni la passivité phocéenne d’une frappe limpide à l’entrée de la surface. Le Vélodrome, déjà tendu, a grondé. Menés, les Marseillais ont rejoint les vestiaires sous une pluie de sifflets, conscients d’être passés à côté de leur première période.

Robino Vaz rallume la flamme, avant la douche froide

Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi tente un coup de poker : Robinio Vaz entre et change tout. D’abord en égalisant à la 52e minute sur un centre millimétré d’Aubameyang, puis en donnant l’avantage d’une frappe pure, pleine de sang-froid (2-1, 70e). Le Vélodrome rugit, Marseille gère, croit avoir fait le plus dur… jusqu’au drame. Dans la dernière action, une frappe de Sbaï, déviée, revient sur Ousmane Camara qui crucifie Rulli à bout portant (2-2, 90’+6).

Lire aussi : Marseille-Angers : Surprise, De Zerbi rappelle un indésirable !

À voir

PSG : Catastrophe pour Désiré Doué ? Luis Enrique inquiet

Une nouvelle fois, l’Olympique de Marseille a manqué de lucidité pour tuer le match. Ce nul laisse un goût amer et une impression de déjà-vu : Marseille joue bien, mais finit par craquer. De Zerbi devra vite trouver la formule pour transformer la frustration en révolte. Avec ce score, les Phocéens manquent l’occasion de reprendre la tête du championnat après le nul (1-1) du PSG à Lorient, et ne sont que troisièmes derrière l’AS Monaco.