OM-Angers : Surprise, De Zerbi rappelle un indésirable !

Les blessures récurrentes à l’OM forcent Roberto De Zerbi à piocher dans des ressources inexploitées. L’entraîneur italien a crée la surprise en convoquant Pol Lirola pour le match contre Angers.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille tentera de renouer avec le succès face à Angers. Mais Roberto De Zerbi doit composer sans plusieurs cadres. Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Hamed Traoré sont toujours à l’infirmerie.

Les récents forfaits de Leonardo Balerdi et de Timothy Weah s’ajoutent à ces absences. Cela oblige De Zerbi à revoir ses plans. Le technicien italien a d’ailleurs réservé une surprise inattendue dans sa liste des joueurs convoqués pour ce match.

Il a rappelé un défenseur que l’on pensait écarté : Pol Lirola. Le latéral droit espagnol est en grande difficulté à l’OM. Roberto De Zerbi ne compte pas vraiment sur lui. Et la preuve est flagrante.

Une seconde chance à l’Olympique de Marseille

Cette saison, Pol Lirola n’a disputé qu’un seul match sous les couleurs marseillaises. Il était entré en jeu lors de la défaite à Lyon (1-0) le 31 août dernier. Depuis lors, le joueur de 29 ans se contentait des entraînements sans être convoqué pour les matchs.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMSCO



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception d’Angers 💪 pic.twitter.com/RtCUkqvzM1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2025

Ce retour inattendu de Pol Lirola pourrait être le signe d’une seconde chance à saisir à Marseille. L’ancien défenseur de la Fiorentina n’est pas le seul à faire son apparition. Ulisses Garcia est également convoqué pour ce choc OM-Angers.

Le milieu de terrain Tadjidine Mmadi figure lui aussi sur cette liste. Il s’agit de sa première convocation en équipe A cette saison. Le constat est clair : De Zerbi s’appuie sur la profondeur de son effectif.