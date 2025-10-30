ASSE : Irvin Cardona envoie un message fort à Horneland

Irvin Cardona n’a pas seulement marqué face à Pau, il a surtout fait parler son orgueil. Relégué sur le banc ces dernières semaines, l’attaquant stéphanois a répondu de la plus belle des manières, sur le terrain, dans un Chaudron en fusion.

Irvin Cardona, symbole d’une ASSE retrouvée

C’est un Geoffroy-Guichard incandescent qui a vu l’ASSE s’imposer 6-0 contre Pau, sous les yeux de Larry Tanenbaum, le propriétaire canadien du club. Et le « Big Boss » n’a pas été déçu. Irvin Cardona, titularisé après cinq matches à ronger son frein, a offert une prestation XXL, rappelant à son entraîneur qu’il reste un atout majeur de cette équipe en pleine renaissance.

À l’issue de la rencontre, le buteur n’a pas manqué de glisser un clin d’œil au dirigeant : « Larry Tanenbaum, c’est un peu notre porte-bonheur. Il était déjà là au derby, et on espère qu’il reviendra souvent ! » Un message plein de malice, à l’image de son retour en grâce.

« Je ne lâche jamais » : le mental du renouveau

Longtemps mis de côté, Cardona n’a rien perdu de sa détermination. « Je suis quelqu’un qui ne lâche jamais. Même dans la difficulté, je ne baisse pas les bras », a-t-il confié après la rencontre. Une déclaration forte, presque un manifeste. Le joueur a insisté sur l’état d’esprit collectif : « On est entrés sur le terrain avec une envie de revanche. Ce soir, on a été propres dans les deux surfaces. »

Un message clair à son coach : Cardona est prêt à reprendre sa place au cœur du jeu vert.