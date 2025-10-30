OM : Du nouveau pour Bilal Nadir après son malaise face à Angers

Le jeune Marseillais Bilal Nadir, victime d’un malaise lors du match OM-Angers (2-2) du 29 octobre, évacué à l’hôpital sur civière, est hors de danger.

OM-Angers : Malaise de Bilal Nadir, ce qu’on sait

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, avait annoncé hier le départ à l’hôpital de Bilal Nadir, suite à son malaise sur la pelouse pendant le match OM-Angers SCO de la 10e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a passé des examens médicaux pour connaître l’origine de son malaise.

Matt O’Riley, milieu de terrain relayeur de l’Olympique de Marseille, a donné des informations complémentaires en affirmant :

« Il se porte mieux. Cela a été un choc pour tout le monde quand on l’a vu sur le terrain, mais il va bien et on lui souhaite bon courage. »

Plus de peur que de mal donc pour Bilal Nadir, qui a donné des sueurs froides à ses coéquipiers en s’allongeant sur la pelouse du match OM-Angers SCO (2-2). Son malaise a tout de suite été pris au sérieux à cause des nombreux cas de joueurs pris de malaise pendant les matchs de football et décédés pour certains.

Le cas Marc-Vivien Foé

Le cas de l’ancien milieu défensif de l’Olympique Lyonnais, Marc-Vivien Foé, mort à 28 ans d’une crise cardiaque en plein match de la sélection camerounaise face à la Colombie, est encore dans les esprits.

