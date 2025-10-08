Mercato : L’OM se réjouit, Matt O’Riley lance le suspense !

Matt O’Riley doit logiquement quitter l’OM au terme de l’exercice en cours. Mais le milieu de terrain danois vient de relancer le suspense. Il ne ferme pas la porte à un transfert définitif à Marseille.

Mercato : Matt O’Riley n’exclut pas un transfert définitif à l’OM

Matt O’Riley, arrivé dans le grand scepticisme, a changé la donne à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain danois enchaîne de solides prestations sous le maillot phocéen. Sa régularité et son intelligence de jeu ont conquis Roberto De Zerbi et le public du Vélodrome. Au point où l’idée de le voir poursuivre à l’OM est sur toutes les lèvres.

Lire aussi : Mercato OM : Matt O’Riley, Marseille face à un gros regret

À voir

Mercato : L’OM devancé, le gros coup Endrick en danger !

L’accord entre Marseille et Brighton est pourtant très clair : un prêt simple sans option d’achat. Cela signifie que le joueur de 24 ans devra logiquement retourner en Angleterre au terme de l’exercice en cours. Mais Matt O’Riley a lui-même relancé le suspense concernant son futur proche. Il ne dit pas non à un transfert définitif à l’OM.

« Je sais que je retourne à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le football », confie-t-il au Daily Record. Cette déclaration sème immédiatement le trouble quant à son futur proche. Car elle est une lueur d’espoir pour l’OM malgré les termes du contrat.

L’Olympique de Marseille a encore une chance

Matt O’Riley se concentre pour l’instant sur sa saison à l’Olympique de Marseille. Il est actuellement en équipe nationale du Danemark pour disputer les éliminatoires du Mondial 2026. « Je ne pense qu’à un match, contre la Biélorussie, qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. »

Lire aussi : OM : De Zerbi surprend Marseille, son coup de génie dévoilé

À voir

Surprise à l’ASSE : Une nouvelle signature officialisée !

Cette « rencontre est très importante » pour lui. Le compatriote de Pierre-Emile Hojbjerg laisse donc les spéculations en suspens, même si ses récents propos ravivent l’espoir de le voir s’installer durablement à Marseille.