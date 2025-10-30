OM : Bilal Nadir, tout Marseille retient son souffle

Le Vélodrome s’est figé. Bilal Nadir s’est effondré en plein match mercredi soir, lors du nul face à Angers (2-2), en plongeant tout un stade dans le silence. Le jeune Marseillais de 21 ans a été évacué sur civière avant d’être conduit à l’hôpital pour des examens.

OM : La chute de Bilal Nadir, une scène glaçante au Vélodrome

Les images ont glacé le sang. À la 88ᵉ minute, Bilal Nadir s’écroule brusquement au niveau de la ligne médiane. Autour de lui, les joueurs des deux équipes paniquent, appellent les secours, tandis que le public retient son souffle. Quelques secondes interminables avant de voir le jeune milieu bouger les jambes et tenter de rassurer les siens d’un petit signe de la main.

Rapidement pris en charge, Nadir est placé en position latérale de sécurité puis évacué sur civière, remplacé par Pol Lirola. Dans les travées du Vélodrome, les visages sont graves. Plus personne ne pense au score, ni à la course au podium. Seule compte la santé du minot formé à la maison, symbole de l’avenir olympien.

De Zerbi inquiet mais rassurant

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché son émotion. « Il a repris connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave », a confié le technicien italien, visiblement touché. Même son de cloche du côté de Matt O’Riley : « Il est OK. »

Mais sur le terrain, le choc a laissé des traces. Alors que l’OM menait 2-1, les Marseillais ont craqué dans les arrêts de jeu, concédant l’égalisation sur un but d’Ousmane Camara. « Ça nous a sorti un peu du match », a reconnu Robinio Vaz, lucide au micro de Ligue 1+. Ce soir-là, plus que le score, c’est la santé de Bilal Nadir qui importait. Tout Marseille attend désormais son retour, le cœur serré.