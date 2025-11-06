ASSE : La recrue Duffus implore la patience des supporters

Recrue estivale de l’ASSE, Joshua Duffus tente de s’imposer dans l’équipe d’Eirik Horneland. Il sollicite l’indulgence des supporters.

ASSE : Joshua Duffus finalement doublure de Lucas Stassin

Joshua Duffus a été recruté pendant le dernier mercato estival. Il est arrivé de l’équipe B de Brighton, son club formateur, libre de tout engagement. Il a signé chez les Verts jusqu’en juin 2029, au bout d’un long processus administratif. En effet, l’attaquant britannique a dû prendre la nationalité jamaïcaine de sa mère, pour être admis dans l’équipe de Saint-Etienne.

Lisez aussi : ASSE : Des absents, un retour et un incertain contre Troyes

À voir

Mercato OM : Robinio Vaz discute avec une nouvelle équipe

Il était censé remplacer Lucas Stassin, qui ne voulait pas jouer en Ligue 2 et avait demander à quitter le club stéphanois. Mais au bout du mercato, ce dernier a été bloqué par la Direction stéphanoise. Par conséquent, Joshua Duffus est devenu l’avant-centre numéro 2 de l’ASSE, derrière Lucas Stassin, après avoir été titulaire lors des 2e et 4e journées de Ligue 2.

Duffus : « La concurrence est forte, mais cela me motive »

Malgré son statut de remplaçant, il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 10 apparitions en Ligue 2, pour 4 titularisations. Des statistiques qu’il compte évidemment améliorer. Pour ce faire, il demande de la patience aux supporters de l’AS Saint-Etienne.

« La concurrence est forte sur le front de l’attaque, mais cela me motive », a déclaré l’attaquant de 20 ans en conférence de presse. « Il faut savoir faire preuve de patience dans ces moments-là, car c’est ma première saison avec les professionnels. […]. Je découvre aussi la Ligue 2, qui est un bon championnat », a-t-il expliqué ensuite.

Intégration réussie pour l’attaquant Britannique-Jamaïcain

Au sujet de son intégration dans son nouveau club, Joshua Duffus assure qu’elle s’est bien déroulée. « Mes premiers pas à l’ASSE se passent bien. Je suis jeune, et ça peut parfois être difficile de débarquer dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture. Je devais et j’étais prêt à sortir de ma zone de confort pour franchir un nouveau palier. Je pense m’être plutôt bien adapté à ce nouveau pays, ce nouveau club et ces nouveaux coéquipiers », a-t-il confié.