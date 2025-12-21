PSG : Cette annonce inattendue qui relance le mercato

Annoncé sur le départ du PSG, Lucas Beraldo voyait son avenir parisien s’écrire au conditionnel. Une prise de parole ferme de son entourage vient pourtant rebattre les cartes et redonner de l’épaisseur au mercato hivernal du PSG.

PSG : Beraldo, l’éternelle doublure sous pression

Arrivé en janvier 2024 en provenance de São Paulo pour 20 millions d’euros, Lucas Beraldo n’a jamais triché. À seulement 22 ans, le défenseur brésilien découvre l’exigence extrême du Paris Saint-Germain, où chaque minute se mérite à coups de performances et de patience. Dans un secteur défensif embouteillé par Marquinhos, Pacho, Zabarnyi ou encore Hernandez, le jeune international doit ronger son frein.

Sous contrat jusqu’en 2028, Beraldo voyait pourtant son nom circuler avec insistance dans les rumeurs de départ. Trop peu utilisé, trop ambitieux pour se satisfaire d’un rôle secondaire ? À Paris, ces questions reviennent comme un refrain. Mais parfois, le mercato aime les contretemps.

Luis Enrique calme le jeu

Face au brouhaha, Luis Enrique a tenu à poser des mots clairs sur la situation de son joueur. Le technicien espagnol assume la concurrence tout en soulignant la valeur de Beraldo : « Il est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. »

Le message est limpide, presque affectueux. Certes, Beraldo ne joue pas tous les matches, comme l’a reconnu l’entraîneur : « En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe. » Une phrase qui sonne comme une loi immuable au PSG.

Une déclaration qui change tout

Samedi, dans L’Équipe, un membre de l’entourage du joueur a mis fin aux spéculations d’un ton sans détour. « Jouer au PSG est un privilège », rappelle-t-il, soulignant les titres déjà glanés par Beraldo depuis son arrivée, à un âge où d’autres rêvent encore d’Europe. Et surtout, la mise au point est nette : « Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir.

La réalité est simple : pour l’instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l’aide qu’il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs. » Une annonce inattendue qui ferme la porte à un départ hivernal… et relance, autrement, le mercato parisien.