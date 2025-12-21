Mercato Stade Rennais : Habib Beye réclame un double coup à 25M€

Alors que le mercato d’hiver pointe le bout de son nez, le Stade Rennais reste étrangement discret. Habib Beye rêve néanmoins de deux renforts marocains pour consolider son effectif et viser l’Europe.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC calme… mais ambitieux

Le Stade Rennais observe le marché avec prudence, n’ayant activé que très peu de pistes jusqu’ici. Après une année 2025 marquée par 51 transferts, la stabilité semble redevenue la priorité du club breton. Habib Beye, l’entraîneur sénégalais, entend tirer les leçons de cette instabilité et structurer un groupe compétitif pour tenir jusqu’à la fin du championnat.

Sixième après 16 journées, Rennes a su inverser la tendance après un début de saison laborieux. Toutefois, pour ne pas se contenter d’une place d’honneur et véritablement viser l’Europe, le club devra envisager des renforts ciblés. Deux noms reviennent avec insistance : Souffian El Karouani et Reda Belahyane, deux internationaux marocains qui pourraient changer la donne.

Habib Beye veut frapper fort avec El Karouani

Le latéral gauche du FC Utrecht, Souffian El Karouani, attire les regards. Avec trois buts et 15 passes décisives déjà cette saison, le joueur de 25 ans est sur tous les radars européens, de l’OM à West Ham, en passant par Benfica ou Porto. Transfermarkt l’évalue à 15 millions d’euros, mais sa cote pourrait grimper avec la compétition.

Beye voit en lui une pièce maîtresse pour renforcer sa défense et apporter de la créativité sur le côté gauche. L’opération s’annonce délicate : le SRFC devra rivaliser avec plusieurs clubs ambitieux pour décrocher ce talent marocain. Si le recrutement est réussi, le club pourrait franchir un palier décisif dans la course à l’Europe.

Reda Belahyane, le milieu défensif idéal

En parallèle, Rennes s’intéresse à Reda Belahyane, actuellement à la Lazio de Rome mais peu utilisé. Le milieu défensif, estimé à 10 millions d’euros, pourrait être le remplaçant parfait de Seko Fofana. Habib Beye souhaite s’offrir un profil capable de stabiliser le milieu et d’apporter plus de solidité à son équipe.

La difficulté réside dans le budget et la concurrence. Avec un coût global estimé à 25 millions d’euros pour ces deux opérations, le club breton devra faire preuve de stratégie et de persuasion pour réaliser ce double coup. L’hiver pourrait donc être mouvementé pour le SRFC, qui voit déjà plus loin que la simple gestion de son effectif actuel.

