ASSE : Des absents, un retour et un incertain contre Troyes

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé un retour, des absences et une incertitude en défense pour le match contre le leader, l’ESTAC, samedi (20h) à Troyes.

Gros enjeu pour l’ASSE face au leader, l’ESTAC

L’ASSE joue un match capital dans la course pour la montée en Ligue 1, ce samedi soir, au stade de l’Aube. Elle affrontera l’ESTAC, l’actuel leader de la Ligue 2. Le club aubois compte 5 points d’avance sur son homologue stéphanois, avant la confrontation directe. L’enjeu est évidemment de taille pour les deux équipes, mais plus pour les Verts. Ils doivent absolument gagner pour éviter de se faire distancer dans la course.

En effet, l’AS Saint-Etienne (3e) serait décrochée, à 8 points de l’ES Troyes AC, en cas de défaite lors de la 14e journée. L’équipe d’Eirik Horneland pourrait également se faire doubler par Pau FC (4e) et le Montpellier HSC (5e), qui la talonnent au classement.

Ferreira, Lamba et Miladinovic absents, Bernauer incertain, Boakye de retour

À un jour de la rencontre dans l’Aube, l’entraîneur de l’ASSE a annoncé le forfait de João Ferreira et l’indisponibilité de Chico Lamba. Le premier a pris un coup à la jambe à l’entraînement. « Il a été recousu et la zone est gonflée et douloureuse », a précisé Eirik Horneland. Le deuxième poursuit son travail physique individuellement.

Igor Miladinovic est aussi absence, mais pour cause de suspension. Concernant Maxime Bernauer, il est incertain. Selon les explications du coach des Verts, « il a eu mal au genou » après la séance de mercredi. Le défenseur central va donc passer une IRM ce jeudi soir pour déterminer l’ampleur de son mal.

En revanche, Augustine Boakye postule pour affronter l’ESTAC. Revenu à l’entraînement collectif cette semaine, il travaille « sans aucune restriction », comme l’a assuré le technicien norvégien. De retour de blessure, Lassana Traoré s’est aussi entraîné collectivement, ce jeudi. Il est annoncé dans le groupe professionnel, mais il ne fait pas partie des priorités d’Eirik Horneland.

