Mercato SRFC : Beye détecte le successeur de Seko Fofana !

Le SRFC s’apprête à vivre un mercato hivernal sous le signe de l’ajustement. L’incertitude plane autour de certains cadres, dont Seko Fofana. Pour renforcer son milieu de terrain, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, aurait déjà identifié un ancien de la Ligue 1.

Mercato SRFC : Arthur Atta, l’option privilégiée ?

En quête d’une solution éventuelle au milieu, Rennes aurait coché le nom d’Arthur Atta, selon Ekrem Konur. Ancien pensionnaire de Ligue 1 (21 matchs avec Metz), le jeune milieu a su poursuivre sa progression en Serie A avec l’Udinese, affûtant ses qualités dans un championnat exigeant. Son profil, sa vision et sa capacité à se projeter font de lui un candidat naturel pour assurer la succession au coeur du jeu breton.

La trajectoire d’Arthur Atta n’a pas échappé aux grands clubs européens. La Juventus Turin, la Lazio Rome et le Napoli surveilleraient activement ce dossier. La concurrence est rude : chaque club avance ses arguments pour séduire le jeune talent, alors que Naples cherche aussi un successeur à André-Frank Zambo Anguissa. Face à cet intérêt croissant, l’Udinese durcit sa position pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029.

Les dirigeants italiens se montrent intransigeants : sa valeur serait estimée à 30 millions d’euros, pouvant grimper jusqu’à 40 millions d’euros, un montant qui semble assez excessif. Cette exigence met les prétendants face à leurs ambitions, compliquant la tâche du SRFC, qui devra faire preuve d’ingéniosité dans les négociations tout en maintenant la pression sur ses rivaux.

L’avenir d’Arthur Atta cristallise l’attention de tous les observateurs. Incertitude, rivalités et montants XXL : le marché s’annonce impitoyable pour Rennes, prêt à tout pour tenir la cadence. Le suspense demeurera entier, avec un dossier qui s’installe d’ores et déjà comme l’un des plus scrutés de l’hiver. Reste à savoir si le Stade Rennais trouvera les ressources pour réaliser cette opération capitale et assurer le meilleur relais à Seko Fofana, si ce dernier venait à s’en aller.

