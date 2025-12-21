Mercato ASSE : Saint-Étienne gaspille 22 M€ pour rien !

Le mercato estival dernier, l’ASSE a sorti le chéquier pour reconstruire sa défense. Six mois plus tard, le constat est cruel : les résultats ne suivent pas, et le Forez paie cher ses erreurs de recrutement.

Mercato ASSE : Des investissements massifs… pour des résultats décevants

L’ASSE a dépensé près de 25 millions d’euros lors du dernier mercato, dont 16,5 M€ pour renforcer sa défense et 6 M€ pour le milieu défensif Pierre Ekwah. Une somme colossale pour un bilan qui laisse pantois. Avec 25 buts encaissés en 17 matchs, les Verts affichent la troisième pire défense de Ligue 2, derrière Amiens et Guingamp.

« Sur le papier pourtant, les Verts ont mis les moyens avec plus de 16 millions d’euros investis sur six joueurs : Bernauer, Lamba, Annan, Ferreira, Stojkovic et Traoré. Pour autant, les nouvelles arrivées n’ont pas rendu plus hermétique l’équipe d’Eirik Horneland », déplore Evect.

Ekwah, symbole d’un mercato raté

Pierre Ekwah, recruté pour 6 M€, reste l’exemple le plus frappant de ce fiasco. Le joueur n’a jamais réapparu sur les terrains depuis la levée de son option d’achat. Pour un investissement de cette ampleur, l’absence de rendement sportif est un véritable camouflet pour le club.

La défense stéphanoise continue de subir les mêmes maux que la saison passée : erreurs individuelles, latéraux pris dans le dos et baisse de concentration en seconde période. Le Forez se retrouve aujourd’hui avec une attaque performante mais une défense en souffrance, un déséquilibre inquiétant pour les ambitions de retour en Ligue 1.

