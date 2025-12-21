OM : L’un des plus forts d’Europe débarque à Marseille

À l’OM, la tempête médiatique est parfois plus bruyante que le jeu lui-même. Roberto De Zerbi a choisi de répondre avec des mots forts pour défendre son capitaine Leonardo Balerdi, qu’il voit déjà très haut, très loin.

OM : Balerdi, du banc au cœur du projet marseillais

Leonardo Balerdi n’est pas un joueur ordinaire à l’Olympique de Marseille. Capitaine, symbole d’une défense en reconstruction, l’Argentin a pourtant récemment goûté au banc. De quoi nourrir les rumeurs, les soupçons et les procès en perte de leadership dans un club où tout se sait… ou presque. Face à ce bruit ambiant, Roberto De Zerbi a décidé de frapper fort.

En conférence de presse, l’entraîneur italien a balayé toute idée de crise interne. « Oui. Il a été sur le banc par mon choix, mais il est et il reste le capitaine de cette équipe. (…) Il n’y a pas d’affaire Balerdi », a-t-il martelé, comme pour rappeler que Marseille n’est pas un feuilleton, mais un projet sportif.

De Zerbi, la méthode et le message

Fidèle à son franc-parler, De Zerbi a assumé sa gestion humaine, parfois directe, souvent exigeante. « Je suis une bonne personne, je respecte tout le monde et je dis les choses en face. Je ne mens pas », a-t-il insisté, refusant toute lecture déformée de son management.

L’Italien a également tenu à défendre l’unité de son vestiaire, souvent attaquée ces dernières saisons. « On aurait pu perdre des matchs (…) mais le vestiaire, je ne l’ai jamais perdu », a-t-il rappelé, non sans une pointe d’agacement envers ceux qui, selon lui, confondent information et agitation.

« L’un des plus forts défenseurs d’Europe »

Puis est venu le moment fort, presque solennel. De Zerbi a changé de ton pour évoquer le potentiel brut de Balerdi. « C’est un joueur à très grand potentiel, l’un des plus forts défenseurs d’Europe en termes de marge de progression », a-t-il lâché, comme une promesse faite à Marseille. Un éloge rare, puissant, qui replace Balerdi au centre du jeu.

L’Argentin, parfois critiqué, parfois encensé, demeure un pari assumé. À Marseille, où la patience est une denrée rare, De Zerbi invite à juger sur le long terme. Avec humour et fermeté, il rappelle que le football se joue sur la pelouse, pas dans le vacarme. À Marseille, l’un des plus forts d’Europe est déjà là.

