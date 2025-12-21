Mercato OM : Marseille sur le point de perdre un futur grand talent

L’OM pourrait voir filer, sur le mercato, l’un de ses plus beaux espoirs avant même de l’avoir dévoilé au Vélodrome. À peine sorti de l’adolescence, Saïd Remadnia est déjà au cœur d’un feuilleton brûlant.

Mercato OM : Saïd Remadnia, le joyau qui affole l’Europe

À Marseille, le centre de formation demeure une promesse autant qu’un pari. Saïd Remadnia, 16 ans, incarne cette espérance fragile. Attaquant précoce, élégant dans ses déplacements et tranchant face au but, il s’est rapidement imposé comme l’un des profils les plus suivis de la génération olympienne.

Lire aussi : Mercato OM : Un super crack se dirige vers la Premier League !

À voir

Mercato SRFC : Beye détecte le successeur de Seko Fofana !

Mais la précocité attire les convoitises. Selon Africafoot, Chelsea s’est penché avec insistance sur le cas du jeune Marseillais. Fidèles à leur stratégie de détection agressive des talents émergents, les Blues auraient placé Remadnia très haut sur leur liste, au point d’en faire une priorité discrète mais sérieuse.

Chelsea accélère, Marseille retient son souffle

Le dossier aurait récemment changé de dimension. Les dirigeants londoniens auraient intensifié les discussions avec l’entourage du joueur, présentant un projet structuré, pensé sur le moyen et le long terme. Une méthode rodée, presque chirurgicale, qui séduit souvent les jeunes talents en quête d’ascension rapide.

À Marseille, l’inquiétude grandit. Perdre Remadnia avant ses débuts professionnels serait un crève-cœur sportif et symbolique. Une ironie cruelle, aussi : former, polir, puis regarder partir. Dans ce mercato impitoyable, Marseille joue contre le temps. Et Chelsea, lui, semble déjà en avance d’un temps.

Lire aussi sur l’OM :

INFO Mercato: Marseille prépare déjà la succession de Greenwood

Mercato : La signature de Branimir Mlacic « bouclé à 80% »

À voir

Soulagement au PSG : Une bonne nouvelle se confirme !

Mercato : Un roc à 15 M€ arrive !