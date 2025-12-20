Soulagement au PSG : Une bonne nouvelle se confirme !

Le PSG a de quoi s’en frotter les mains. À quelques heures du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, Achraf Hakimi a dissipé bien des inquiétudes. Le latéral du Paris SG, longtemps incertain, a retrouvé le terrain avec le sourire.

PSG : Hakimi rassure enfin Paris et Rabat

Six semaines après une grosse entorse contractée sous le maillot du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a fait bien plus qu’un simple retour symbolique. Samedi soir, à Rabat, le capitaine des Lions de l’Atlas s’est entraîné normalement avec le groupe, en affichant une légèreté presque insolente pour un joueur annoncé diminué.

Sourires, plaisanteries, ballons touchés sans retenue : le signal est fort. Pour le PSG, cette image vaut presque un communiqué médical. Le club parisien, attentif à la santé de l’un de ses cadres, observe avec soulagement l’évolution positive de son latéral droit. À quelques semaines de la reprise des grandes échéances européennes, voir Hakimi mobile et serein relève de la meilleure des nouvelles.

🇲🇦 Hakimi s'entraîne avec le groupe du Maroc à J-1 du match d'ouverture de la CAN ! pic.twitter.com/RVKHZZVm5G — RMC Sport (@RMCsport) December 20, 2025

Regragui entretient le suspense

Face à une nuée de journalistes venus du monde entier, Walid Regragui a, lui, choisi la carte du flou. Après une première partie de séance ouverte, la suite s’est déroulée à huis clos, comme pour mieux nourrir le mystère. Le sélectionneur marocain a salué le “sacrifice” de son joueur, capable de décisions fortes pour son pays.

“Il peut débuter comme il peut ne pas débuter”, a glissé Regragui, avec un sourire calculé. Une manière élégante de protéger son joueur tout en déstabilisant l’adversaire comorien. Une certitude néanmoins : Hakimi jouera cette CAN. Reste à savoir quand et à quelle intensité.

Une CAN à part, entre rêve et prudence

Hakimi, lui, ne cache rien de son émotion. Jouer une Coupe d’Afrique des nations à domicile, devant sa famille et tout un peuple, relève presque du privilège rare. “Je me sens prêt”, a-t-il affirmé, porté par une ferveur nationale qui transcende les douleurs.

Grand favori de la compétition, le Maroc peut se permettre de gérer son joyau avec intelligence. Dans un groupe abordable, les Lions de l’Atlas ont le luxe du temps. Pour Hakimi comme pour le Paris Saint-Germain, la meilleure nouvelle est là : le corps répond, l’esprit est prêt. Et parfois, c’est déjà une victoire.

