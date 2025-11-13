Mercato OM : Hojbjerg fait reculer la Juve, un plan B activé

À la recherche d’un milieu expérimenté, la Juventus a fait de Pierre-Emile Hojbjerg une priorité pour le prochain mercato. Mais la direction turinoise a prévu un plan B en cas d’échec.

Mercato : L’OM ferme la porte pour Hojbjerg, la Juventus active son plan B

Le mercato d’hiver sera sans doute très animé à l’Olympique de Marseille. Un taulier de l’équipe phocéenne attise même déjà les convoitises. Il est question de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois figure dans le collimateur de la Juventus.

Son profil expérimenté et solide dans l’entrejeu correspondrait parfaitement aux besoins du nouvel entraîneur Luciano Spalletti. La Vieille Dame l’a bien compris et préparait une offensive en vue de le déloger de l’OM. Sauf que ce futur assaut des Bianconeri a de grandes chances de se solder par un échec.

L’Olympique de Marseille compte toujours sur Pierre-Emile Hojbjerg et n’a pas l’intention de le perdre, encore moins en plein milieu de saison. La porte donc reste fermée pour le joueur de 30 ans. Consciente de cela, la Juventus a activé un plan B dans l’entrejeu.

Stanislav Lobotka, une solution moins couteuse

Pierre-Emile Hojbjerg est actuellement incontournable à l’OM. Ses 14 matchs en tant que titulaire le prouvent. La Juventus explore alors une piste alternative : celle menant à Stanislav Lobotka, comme l’indique le média Forza Juventus. L’international slovaque est en difficulté à Naples.

L’entraîneur Francesco Calzona ne compte pas vraiment sur lui. De plus, Stanislav Lobotka part avec un avantage dans ce dossier. Il connait bien Luciano Spalletti. Les deux hommes se sont côtoyés lors du Scudetto napolitain en 2023. Cette bonne relation devrait faciliter les échanges.

Les Napolitains exigeraient environ 15 millions d’euros pour acter son départ. Ce montant est relativement inférieur à celui de Pierre-Emile Hojbjerg à l’OM. La valeur marchande du milieu de terrain danois est fixée à 20 millions d’euros, selon Transfermarkt.