ASSE-Ecotay : Quelle équipe de Saint-Etienne pour le derby ?

C’est encore sans plusieurs joueurs majeurs que l’ASSE affrontera l’US Ecotay Moingt, ce samedi (20h30) au stade Geoffroy-Guichard, en coupe de France. Quelle équipe Eirik Horneland va-t-il ailgner pour ce derby ?

ASSE : Une attaque décimée

Comme annoncé en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE ne dispose pas de tout son effectif pour le 8e tour de la coupe de France. Son équipe est décimée par des blessures. En défense, Chico Lamba et Lassana Traoré sont toujours indisponibles et ne figurent pas dans le groupe convoqué par Eirik Horneland. Idem pour Mahmoud Jaber (quadriceps) au milieu.

En attaque, c’est presque l’hécatombe. Lucas Stassin (mollet), Jushua Duffus (réathlétisation), Djylian N’Guessan (mollet) et Zuriko Davitashvili (malade) sont tous absents de la liste de 18 joueurs retenus par le coach de Saint-Etienne. Quant à Aymen Moueffek, il a été laissé au repos.

Bernauer finalement présent, et titulaire ?

Cependant, Maxime Bernauer est finalement dans le groupe. Il était annoncé incertain parce que gêné par une douleur musculaire. Comme pressenti, quatre jeunes joueurs sont présents dans le groupe : Kévin Pédro, Paul Eymard (buteurs contre l’AS Quetigny), Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali.

N’ayant pas de temps de jeu en Ligue 2, Yvann Maçon et Strahinja Stojkovic sont sollicités en coupe de France. Malgré les absences notables, notamment en attaque, Eirik Horneland avait promis d’aligner la meilleure équipe possible. « On prend cette rencontre très au sérieux et l’équipe qu’on va aligner samedi le montrera », avait-il indiqué.

En tenant compte de cette annonce du techncien norvégien, il est probable de voir des cadres titulaires. Maxime Bernauer, Joao Ferreira et Dennis Appiah devraient être présents en défense. Au milieu, Florian Tardieu pourrait faire sa première apparition en coupe, après avoir été ménagé lors du tour précédent. En attaque, Irvin Cardona, Augustine Boakye et Ben Old devraient constituer le trio offensif.

La compo probable de l’ASSE contre Ecotay :

Gardiens de but : B. maubleu

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, K. Pedro, E. Annan

Milieux de terrain : F. Tardieu, P. Eymard, Igor Miladinovic

Attaquants : I. Cardona, A. Boakye, B. Old

Remplaçants : G. Larsonneur, J. Ferreira, Y. Macon, S. Stojkovic, M. Nadé, L. Gadegbeku, El Jamali