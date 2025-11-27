CdF : L’ASSE décimée et diminuée face à Écotay-Moingt

L’ASSE est fortement diminuée pour affronter l’US Écotay-Moingt en coupe de France, samedi. Eirik Horneland a confirmé l’absence de plusieurs joueurs, notamment des cadres.

ASSE : Lamba, Jaber, Stassin, Duffus et N’Guessan forfaits, Davitashvili et Bernauer incertains

L’ASSE sera en lice pour le 8e tour de la coupe de France, samedi (20h30) face à l’US Écotay-Moingt, au stade Geoffroy-Guichard. Pour ce derby ligérien, l’équipe d’Eirik Horneland est privée de plusieurs joueurs blessés. C’est le cas de Chico Lamba, Lassana Traoré, mais aussi de Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan. Quant à Zuriko Davitashvili, il est malade.

Revenu de blessure et titulaire contre l’AS Nancy, samedi dernier, Maxime Bernauer est incertain. Une décision sera prise, vendredi, concernant l’ailier géorgien et le défenseur central français, selon l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, accompagné de Dennis Appiah en conférence de presse d’avant-match.

Compte tenu de ces nombreux forfaits dans son groupe, Eirik Horneland devrait encore s’appuyer sur les jeunes joueurs de la Réserve des Verts, face au club de Régional 3. « Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu », a-t-il souligné.

En attendant la liste des joueurs convoqués, Kevin Pedro (19 ans), Paul Eymard (17 ans), Maedine Makhloufi (20 ans) ou encore Jules Mouton (20 ans) devraient être dans le groupe du coach de l’ASSE. Malgré tout, le technicien norvégien assure qu’il alignera « la meilleure équipe possible ».

