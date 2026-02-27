OM-Toulouse : CdF, un choix de la FFF fait jubiler Marseille

La FFF a désigné l’arbitre du choc OM-Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. Ce choix rappelle de bons souvenirs aux supporters phocéens.

OM-Toulouse : Jérémie Pignard sera au sifflet

La Fédération Française de Football (FFF) a tranché. Le prochain match entre l’Olympique de Marseille et Toulouse FC en quart de Coupe de France sera arbitré par Jérémie Pignard. Cette annonce sonne comme un présage favorable pour le peuple phocéen. Car l’historique de l’OM sous les ordres de cet arbitre est encourageant.

Sur 13 rencontres supervisées par Jérémie Pignard, les Marseillais affichent un bilan solide. 7 succès, 3 nuls et 3 revers. Ces chiffres ne dictent pas le résultat final. Mais ce climat de confiance est précieux pour l’Olympique de Marseille. Surtout qu’Habib Beye a fait de cette compétition une priorité absolue, un sacre pour redorer le blason du club.

Ce quart de finale OM-Toulouse comporte tout de même un bémol : l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois est suspendu pour ce match. Ce forfait oblige Habib Beye à revoir ses plans tactiques. Le soutien du oubli du Vélodrome sera aussi indispensable pour tenter de vaincre les Toulousains.

