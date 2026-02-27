Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un phénomène à 48 M€

Arsenal menace le PSG sur une piste prioritaire. Les deux clubs se bousculent pour un international ivoirien à 48 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos craque pour Ousmane Diomandé

Les dirigeants du PSG doivent recruter de nouveaux défenseurs l’été prochain. L’ogre parisien pourrait perdre certains cadres. Un nom circule depuis quelques semaines dans les bureaux du Camp des Loges. Suivi de longue date par Luis Enrique et fortement apprécié par Luis Campos, le dossier Ousmane Diomandé s’annonce brûlant pour le Paris Saint‑Germain.

Face aux difficultés rencontrées cette saison par la charnière composée de Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi, l’entraîneur espagnol souhaite renforcer son arrière-garde. Ainsi donc, Ousmane Diomandé devient la priorité des pensionnaires du Parc des Princes. Mais le club parisien devra composer avec une concurrence sérieuse. Arsenal a déjà entamé des discussions en vue du prochain mercato estival.

En pleine forme au Sporting CP en championnat comme en Ligue des Champions, l’international ivoirien attire les convoitises. Selon le quotidien portugais Record, les Gunners, poussés par Mikel Arteta, auraient même fait du défenseur leur priorité, avec une valorisation estimée entre 42 et 48 millions d’euros. Sur Transfertmarkt, l’Éléphant vaut 45 millions d’euros.

