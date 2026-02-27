ASSE : Une menace réelle pour Saint-Etienne contre Pau

Trois scénarios se profilent pour l’ASSE, lors de la 25e journée. Elle peut conforter son rang, se hisser à la première place ou chuter du podium.

Ligue 2 : L’ASSE vise la première place de l’ESTAC

Sur une série positive de trois victoires de suite, l’ASSE regarde désormais vers le haut du classement. Elle vise précisément la première place occupée par l’ES Troyes AC.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un défenseur anticipe son départ de Sainté

À voir

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un phénomène à 48 M€

Les Stéphanoises sont deuxièmes avec 43 points, tandis que les Troyens sont leaders avec 45 points. Une victoire des Verts contre Pau FC, combinée avec une défaite ou même un match nul du club aubois à Amiens, les propulserait en tête de la Ligue 2.

Reims peut passer devant Saint-Etienne

À défaut de pouvoir doubler l’ESTAC, l’AS Saint-Etienne conforterait au moins son rang actuel, si elle gagne son match, samedi. En revanche, une défaite des Verts à Pau pourrait être lourde de conséquences pour eux.Ils se feraient dépasser par le Stade de Reims (actuel 3e avec 41 points), si les Rémois s’imposent à Montpellier.

Red Star et Mans menacent aussi l’ASSE!

L’équipe de Philippe Montanier reste également sous la menace du Red Star (4e avec 40 points +8) et le Mans SC (5e avec 40 points +6). Cependant, les Audoniens et les Manceaux ne profiteront d’un éventuel faux pas de l’ASSE que s’ils enregistrent respectivement une large victoire et que les Verts s’inclinent lourdement. Parce que Sainté a une différence de buts plus positive (de +12).

Dans tous les cas, une défaite serait un gros coup d’arrêt pour les Stéphanois, dans la course vers la montée en Ligue 1.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Terrible nouvelle pour un joueur de Saint-Etienne

ASSE : Saint-Etienne prêt à frapper un gros coup !

À voir

OM-Toulouse : CdF, un choix de la FFF fait jubiler Marseille

ASSE : Montanier prend une décision forte pour Moueffek et Tardieu