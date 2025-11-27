ASSE : CdF, Horneland annonce du lourd contre Ecotay

L’ASSE ne regarde pas de haut l’US Ecotay-Moingt. Malgré l’écart de division entre les deux clubs ligériens, les Verts seront très sérieux, samedi, lors du 8e tour de la coupe de France.

ASSE-Ecotay : Un derby de fête à Geoffroy-Guichard

Après avoir éliminé l’AS Quetigny (Régional 2) au 7e tour de la coupe de France, l’ASSE va tenter de franchir le cap de l’US Ecotay-Moingt, club de Régional 3. Initialement, c’est le club amateur qui devait recevoir les Stéphanois, mais il a demandé à jouer à Geoffroy-Guichard.

Une demande acceptée par les responsables de l’AS Saint-Etienne. Samedi, plus de 25 000 spectateurs sont attendus pour assister au derby annoncé comme une fête autour du football dans la Loire.

Horneland promet de « jouer à fond avec la meilleure équipe possible »

Mais au-delà du côté festif, Eirik Horneland pense évidemment au résultat. Pour passer au tour suivant (32e de finale), il annonce une composition qui va dévoiler clairement l’ambition de Verts. Malgré les nombreuses absences dans son effectif, le coach de l’ASSE promet d’aligner « la meilleure équipe possible » face à Ecotay-Moingt.

« Nous nous devons de livrer un bon match, tactiquement, physiquement et dans l’investissement. On va y aller à fond. […]. Comme Quetigny, Ecotay-Moingt est un adversaire sérieux. Il ne faut pas laisser la moindre place à l’erreur. On prend cette rencontre très au sérieux et l’équipe qu’on va aligner samedi le montrera », a déclaré Eirik Horneland. Eric Corgnet et son équipe sont prévenus !

