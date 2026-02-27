OM : Le plan secret de Habib Beye pour faire tomber Lyon

L’OM est actuellement en Espagne afin de préparer le prochain choc contre l’OL. Habib Beye a concocté un plan pour ce stage, dont quelques détails ont été dévoilés.

OM : Le pari audacieux de Habib Beye à Marbella

L’OM traverse une période compliquée, marquée par quatre matchs sans victoire. Après la défaite à Brest (2-0), Habib Beye et ses troupes ont mis le cap sur Marbella, en Espagne. L’objectif de cet exil ? Former un véritable commando loin de la ferveur parfois étouffante de Marseille.

Le successeur de Roberto De Zerbi a profité du calme relatif de Marbella pour imprimer sa marque technique. Son crédo ? Une intensité permanente et des transitions offensives foudroyantes, comme l’indique L’Equipe. Ces méthodes exigent une condition athlétique absolument irréprochable de la part du groupe.

Mason Greenwood et ses coéquipiers ont ainsi subi des séances matinales éprouvantes, sous l’œil vigilant de drones et d’outils modernes d’analyse vidéo. Cela garantit une précision chirurgicale dans le placement tactique avant la réception de l’OL dimanche prochain au Vélodrome.

Marseille n’a pas le droit à l’erreur face à Lyon

L’aspect humain n’a pas été délaissé par le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Habib Beye a aussi multiplié les entretiens en tête-à-tête pour sonder l’âme de ses troupes et restaurer une cohésion sérieusement entachée. Ce stage intensif vise à donc souder un effectif bousculé par les crises sportives.

Dimanche soir, lors de l’Olympico, le public du Vélodrome espère voir le plan de Habib Beye porter ses fruits. Ayant cinq points de retard sur son prochain adversaire, l’OM n’a plus le droit à l’erreur.

