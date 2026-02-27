Mercato : l’Atlético et le PSG préparent un incroyable deal

L’Atlético Madrid est prêt à discuter pour Julián Álvarez. Le PSG est fixé sur le tarif de l’international argentin.

Mercato PSG : Julián Álvarez va-t-il venir à Paris ?

Ça sent mauvais pour Julián Álvarez du côté de Atlético de Madrid. Suivi de près par le PSG et Arsenal, l’attaquant argentin pourrait être disponible à un tarif revu à la baisse après plusieurs mois compliqués en Espagne.

Les dernières semaines ont été difficiles pour l’ancien buteur de Manchester City. Lors du succès face au Club Bruges en Ligue des Champions, il a quitté la pelouse sous les sifflets, pendant que Alexander Sørloth brillait avec un triplé. Cela montre le déclassement progressif de l’Argentin dans la hiérarchie de Diego Simeone.

Après une première saison aboutie (29 buts en 58 matchs), la dynamique s’est inversée : 13 réalisations en 37 rencontres cette saison, avec une disette prolongée en Liga. Formé à River Plate, l’attaquant a même débuté les dernières rencontres sur le banc. Le divorce se précise.

L’Atlético, qui espérait initialement 120 M€, pourrait revoir ses prétentions, d’autant que sa cote estimée autour de 75 M€ par Transfermarkt risque de continuer à baisser si la tendance perdure. Si le FC Barcelone reste attentif, la bataille principale se dessine entre Paris et les Gunners.

Le Paris SG et les Colchoneros pourraient même procéder à un échange. Ce club de Madrid vise Lee Kang-in pour renfoncer sa ligne offensive. Des discussions ont eu lieu lors du dernier mercato hivernal, mais les Parisiens ont dit non. Ils pourraient changer de décision cet été. Le Sud-coréen pourrait faire son retour en Liga et le PSG va accueillir l’Argentin.

