OL : C3, Lyon tombe sur le Celta Vigo, Lille sur Aston Villa

L’OL connaît son adversaire des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il évite le LOSC et affrontera le Celta Vigo en mars.

Ligue Europa : L’OL hérite du Celta Vigo en 8e de finale

Premier de la phase Ligue de la Ligue Europa et qualifié directement pour les huitièmes de finale, l’OL attendant de connaître son adversaire. Ça se jouait entre le Celta Vigo ou Lille OSC. Le sort a décidé que Lyon affrontera le Celta Vigo. Le club espagnol recevra les Gones le 12 mars, avant le décisif match retour au Groupama Stadium, le 19 mars.

Lille affrontera Aston Villa de Unai Emery

Quant au LOSC, qualifié de justesse au dépens de l’Etoile Rouge de Belgrade, au bout de la prolongation, il affrontera Aston Villa d’Unai Emery, selon le tirage au sort. Les Lillois se déplaceront outre-Manche lors du match retour, contrairement à l’Olympique Lyonnais.

